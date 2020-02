Sorrento. Di Prisco fonda il suo movimento: non è da escludere la candidatura a sindaco

Il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, scende in campo per le prossime elezioni e lancia il movimento Viviamo Sorrento. Non è da escludere tra l’altro una possibile candidatura a sindaco per Di Prisco, soprattutto dopo il vertice di maggioranza in cui è stata indicata la candidatura dell’ex assessore Mario Gargiulo.

Questa la nota del presidente Di Prisco a nome del partito Viviamo Sorrento:

Viviamo Sorrento vuole essere un movimento nuovo fatto di valori e idee per la nostra città. Lo stesso nome non è affatto casuale: la parola principale “viviamo” può essere letta in vari modi e se divisa crea altre due parole “vivi” e “amo”. Proprio da questo nascono le nostre idee e i nostri valori. Dobbiamo mettere al centro l’amore verso la nostra città e al tempo stesso vivere dignitosamente. Purtroppo in questo particolare contesto storico in tanti sopravvivono ma in pochi vivono dignitosamente sotto tutti i punti di vista. Il gruppo in questione vuole porgere all’attenzione della città verso tutti i valori che mettono in primo piano la vita dei nostri cittadini e dei nostri figli ponendo la giusta attenzione e interesse nei confronti di queste tematiche mettendole al primo posto dell’agenda politica cittadina. E’ un movimento che parte dal basso e vuole parlare al cuore della gente che amano la propria città in modo concreto. In questo movimento è raccolta tutta la mia storia personale e politica fatta di conquiste e risultati ottenuti con duro sforzo personale partendo dai gradini piu’ bassi della scala sociale e politica cittadina. La nostra città ci impone fatti e non parole.

In linea a quanto affermato in premessa come gruppo vogliamo confrontarci con tutte le forze politiche che hanno interesse a prendere parte alla prossima competizione elettorale sui programma e non sui candidati o i personalismi. Pertanto alcuni dei capisaldi del nostro programma saranno i seguenti:

1) Qualità della vita e viabilità: Partendo dal presupposto che Sorrento è una meta turistica di importanza mondiale e pertanto questo va sostenuto sempre non possiamo permettere al tempo stesso che i residenti si sentano ospiti in casa propria. Pertanto bisogna lavorare a migliorare il comparto turistico e commerciale per cercare di elevare gli standard medi dell’offerta turistica in modo da migliorare lo stesso a tutto vantaggio della qualità della vita dei residenti. La viabilità invece va affrontata per necessità a livello comprensoriale ascoltando ed interagendo non solo con tutte le amministrazioni comunali peninsulari ma con tutte le forze sociali presenti sul territorio. A tal fine trova notevole interesse il percorso pedonale meccanizzato ma prima di procedere alla realizzazione a mio avviso va fatto un accurato studio aggiornato sull’impatto in termini ambientali e di qualità della vita. Infatti spostare un notevole flusso veicolare che si verrebbe a creare in Via Correale se non inserito il tutto in un progetto organico per la città potrebbe creare un maggior caos bloccando il paese;

2) Emergenza abitativa e incentivi fiscali: Al fine di contrastare l’emergenza abitativa si potrebbero dare degli incentivi fiscali con una riduzione sostanziale dell’IMU a tutti i proprietari di un abitazione che fittano il proprio immobile ad uso abitativo al cui interno non si svolgano attività di impresa /ricettive o b&b.

3) Ambiente e risorsa mare: questo è uno degli aspetti per cui mi sono piu’ battuto in questi 5 anni. Sono state realizzate una serie importanti di azioni che vanno proseguite e rafforzate in modo robusto e concreto interagendo e facendo sistema sul territorio allargandoci ai comprensori vicini. Il mare a livello storico e attuale non deve creare barriere ma ponti di pace, sviluppo ed economia eco sostenibile nel rispetto della nostra storia.

4) Trasparenza ed informazione: Tutti i cittadini e operatori economici vanno trattati in modo uniforme e pertanto grazie alla trasparenza e comunicazione informando gli stessi sulle opportunità e i servizi a loro offerti. Un cittadino ben informato è una prerogativa essenziale all’interno della nostra società odierna dove spesso i diritti possono passare per concessioni specialmente alla vigilia delle competizioni elettorali;

5) Ottimizzazione del patrimonio culturale ed ambientale: Sorrento come larga parte della nostra nazione ha delle risorse ambientali e storiche uniche che vanno recuperate e valorizzate in modo adeguato sia per preservarle alle nuove generazioni di Sorrentini ma anche per creare benessere, occupazione ed economia. Regina Giovanna, la Pineta delle Tore e i Cisternoni di Spasiano sono solo alcuni esempi piu’ eclatanti ma si potrebbero creare numerosi percorsi naturalistici all’interno delle antiche strade rurali ormai in disuso.

Questi in sintesi 5 punti su cui iniziare a lavorare per la nostra città. Noi con questo nuovo movimento politico abbiamo a cuore Sorrento e pertanto mettiamo in prima linea il nostro programma cittadino da continuare a scrivere insieme a tutti i cittadini e le forze politiche che hanno a cuore la nostra città. In base a questo e a una sintesi che a breve avremo all’interno del nostro movimento decideremo le scelte future per la competizione elettorale di maggio prossimo.