Sorrento. Piano traffico per la festa di Sant’Antonino: stop ai lavori in Via Rota

Sorrento, Festa di Sant’ Antonino: ecco il dispositivo per il traffico con le aree da destinare ai venditori ambulanti in occasione della due giorni dedicata alla festa patronale. L’ordinanza del comandante della polizia municipale sarà in vigore giovedì 13 e venerdì 14 febbraio.

Nel dettaglio il divieto di sosta scatterà con le seguenti modalità:

– Piazza Sant’Antonino, dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020;

– Corso Italia (Tratto compreso tra piazza tasso ed il civico 212), dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020;

– Viale Caruso dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020;

– I taxi in servizio al viale Enrico Caruso, nello stesso lasso temporale sono autorizzati a stazionare, fino alla capienza utile nell’area di piazza Tasso antistante le bandiere (stallo trenino lillipuziano). Gli stessi però, dovranno sgombrare tale area venerdì 14 febbraio, prima del passaggio e durante tutta la durata del transito del corteo religioso;

– Piazza Lauro, dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020;

– Viale Montariello (entrambi i lati – tratto compreso tra il civico 7 e l’incrocio con via degli Aranci) dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020;

– Largo Parsano Vecchio e via Fuoro, dalle ore 7 alle ore 12 del 14 febbraio 2020;

Il divieto di transito, invece vigerà nelle seguenti zone:

– Corso Italia (tratto compreso fra piazza Tasso e via De Curtis) – è istituita un’area pedonale

urbana, dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020; fanno eccezione i veicoli in servizio di emergenza, della polizia municipale, delle forze dell’ordine, i veicoli della nettezza urbana ed i veicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti sul tratto di strada interessato;

– Corso Italia (tratto compreso fra piazza Tasso e largo Parsano Vecchio)– è sospeso il transito veicolare per il carico e scarico merci, venerdì 14 febbraio 2020;

– Piazza Lauro, dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020;

– Via Correale, dalle ore 7 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio – è istituita una zona a traffico limitato; fanno eccezione gli autobus di linea pubblica e veicoli diretti nell’area portuale, i veicoli diretti al parcheggio “Lauro”, i veicoli di residenti nel borgo antico, i veicoli di soccorso, della polizia municipale e protezione civile di Sorrento e delle forze dell’ordine ed i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (muniti dello speciale contrassegno H);

– Via Fuorimura, civ. 20, (dall’angolo del Parco Tasso verso viale Caruso e piazza Tasso ), dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 24 di venerdì 14 febbraio 2020 – è istituita una zona a traffico limitato: fanno eccezione i veicoli dei residenti a via Fuorimura n° 5, i veicoli diretti al parcheggio “Vallone dei Mulini”, i veicoli di soccorso, della polizia municipale e protezione civile di Sorrento, delle forze dell’ordine, i veicoli della nettezza urbana ed i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (muniti dello speciale contrassegno H);

– Via Marziale (tratto compreso tra via degli Aranci e piazza De Curtis), dalle ore 14 alle ore 21 di giovedì 13 e dalle ore 7 alle ore 22 di venerdì 14 febbraio 2020 – è istituita una zona a traffico limitato con senso unico alternato di circolazione, regolamentato.

– gli autobus di linea pubblica, i taxi, i veicoli ncc, i residenti con posto auto privato nel tratto di via Marziale, piazza De Curtis e via De Curtis e in corso Italia nel tratto compreso tra l’incrocio con via Marziale e l’incrocio con viale Nizza/via degli Aranci, i veicoli diretti al parcheggio di via De Curtis ed i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (muniti dello speciale contrassegno H);

– Via San Cesareo, via Fuoro, via del Mare, largo Parsano Vecchio, corso Italia, piazza Tasso, via Luigi de Maio e piazza Sant’Antonino, dalle ore 9 di venerdì 14 febbraio e per il tempo necessario al passaggio del corteo religioso di Sant’Antonino Abate.

Un dispositivo che prevede divieti e limitazioni per il transito e per la sosta, per i quali verranno anche sospesi i lavori a Via Rota che interessano la manutenzione alla rete idrica e fognaria e stanno causando diversi disagi su tutto il Corso Italia.