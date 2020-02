Sorrento piange l’improvvisa scomparsa di Francesco Lazzazara della Chantecler’s Trattoria

Sorrento in lutto l’improvvisa scomparsa, a soli 56 anni, di Francesco Lazzazara della Chentecler’s Trattoria. A darne il doloroso annuncio la moglie Helen, i figli Thomas e Marco, il fratello Luigi, le cognate, gli zii, i nipoti e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la dipartita. I funerali avranno luogo martedì 18 febbraio alle ore 9.30 nella Cattedrale di Sorrento. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia in questo momento di profondo dolore.