Sorrento. Percorso meccanizzato. Elefante “La Sorinvest con Aponte, non è lo strumento giusto. Ci voleva una STU” . Sentiamo in una intervista video esclusiva l’ingegner Antonio Elefante sulla vicenda del percorso meccanizzato. Elefante, oltre ad essere uno dei tecnici che meglio conoscono il territorio, ha realizzato il parcheggio Lauro, che è la struttura pubblica più utile per il territorio degli ultimi anni a detta di molti, un parcheggio pubblico che porta anche introiti. Ora il percorso meccanizzato che doveva essere finanziato dalla Regione Campania si è incamminato in una lunga procedura “Siamo nelle fasi preliminari, si tratta di valutare i progetti, poi chi eseguirà le opere. Si dovranno fare due bandi – spiega Elefante -, questo comporta non pochi problemi e, considerati i tempi lunghi, verranno meno anche gli entusiasmi e la possibilità che la Sorinvest gestisca il tutto, anzi ritengo sia proprio difficile. Non era questo lo strumento giusto, ci voleva una STU, una strumento pubblico dove poteva intervenire il privato . Sono orgoglioso dell’opera fatta per il parcheggio Lauro, per il quale ho avuto non pochi problemi, è un’opera utile per la collettività e redittizia per il pubblico e di questo sono soddisfatto per i cittadini”