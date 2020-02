Sorrento. Oggi le nozze d’oro di Annamaria Miniero e Antonino Fattorusso

In un’epoca come la nostra, dove è più frequente assistere alla fine di un rapporto che al suo perdurare, fa piacere constatare che esistono ancora coppie così.

I nostri Annamaria e Antonino festeggiano oggi i loro 50 anni di matrimonio insieme, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.

La coppia, molto conosciuta e benvoluta a Sorrento, è un esempio per tutti noi di come, per restare insieme, sia fondamentale condividere i momenti belli e affrontare le difficoltà sempre uniti, camminando uno di fianco all’altro e sostenendosi a vicenda.

Noi tutti partecipiamo alla gioia di Annamaria ed Antonino per questo splendido traguardo: che la vita vi sorrida sempre!

Tanti auguri dalla vostra nuora Antonella e dall’intera redazione di Positanonews