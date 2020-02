Sorrento, occupazione suolo pubblico: Comune si muove contro morosi

Il Comune di Sorrento continua la lotta contro i morosi. In questi giorni, come ben visibile dall’albo pretorio, l’amministrazione comunale sta provvedendo ad inviare ingiunzioni di pagamento a tanti titolari di esercizi commerciali che non sono in regola con il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

Le sanzioni riguardano addirittura verbali che sono stati elevati dalla Polizia Municipale cinque anni fa. Stando a quanto riferisce il quotidiano Metropolis, il “movimento Civico Conta Anche Tu” ha preparato un esposto da inviare alla Procura di Torre Annunziata per fare chiarezza sulla vicenda: stando a quanto asserito, il Comune di Sorrento rilascerebbe le autorizzazioni anche ai morosi.

A fine novembre, lo stesso movimento civico sollevò la questione asserendo che vi fossero almeno 50 attività commerciali non in regola con il pagamento della tassa di occupazione pubblica per un totale compreso il 2019, di 477.159.56 euro e che “nonostante tali inadempienze dagli uffici comunali preposti si continua a rinnovare tali concessioni, in pieno contrasto con le norme emanate nello specifico del Comune”.