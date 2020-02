Sorrento. Mercoledì 26 febbraio sospensione dell’erogazione idrica per lavori programmati

Sorrento. Mercoledì 26 febbraio è prevista la sospensione dell’erogazione idrica al fine di consentire l’esecuzione di lavori programmati. L’interruzione avverrà nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle 17.00 nelle seguenti zone del comune: Via Cacciatore, Via Fregonito, Via li Schisani, Via Santa Maria del Toro, Via Priora, ed in tutte le traverse della zona