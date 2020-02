Sorrento – Massa Lubrense: un semaforo per sempre? Il post di Antonino Siniscalchi

Da un post di Antonino Siniscalchi sui social:

Provate a lasciare la vostra auto in sosta per un’ora sulla Sorrento-Massa Lubrense e immaginate le conseguenze. Non è la stessa cosa se un muro alto tre metri crolla e le pietre “sostano” per sempre sulla carreggiata. Come spiegare diversamente quello che succede sulla stessa strada, dove un semaforo disciplina il traffico a senso unico alternato per sopperire alla mezza carreggiata invasa dalle pietre cadute nello scorso mese di dicembre!?

Nulla è cambiato neanche con l’emissione dell’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza del muro della provinciale Sorrento-Massa Lubrense. Eppure il provvedimento del sindaco Giuseppe Cuomo ordinava al curatore dell’eredità della duchessa Elena Maresca Donnorso di Serracapriola, dalla cui proprietà si è verificato il crollo di “provvedere ad horas alla messa in sicurezza della muratura mediante l’esecuzione di tutte le opere individuate utili e necessarie” e di procedere anche “alla verifica delle condizioni di stabilità dell’essenza arborea di alto fusto dimorata in prossimità dello smottamento, da eseguirsi con opportuna perizia a firma di tecnico competente, da depositarsi entro 5 giorni dalla data di notifica”.

Questo all’inizio di gennaio. Ed ora, a fine gennaio?. Nulla è cambiato. E chest’é!