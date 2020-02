Sorrento. Sorrento. Marco Fiorentino verso la candidatura, il 20 febbraio incontro. Con Fattorusso, Coppola e Gargiulo probabile ballottaggio . Lo avevamo anticipato , Marco Fiorentino potrebbe candidarsi e piombare su quello che sembra lo scontro diretto fra Mario Gargiulo e Massimo Coppola . Agli aficionados Fiorentino avrebbe annunciato una conferenza stampa a Montariello il 20 febbraio , dopo domani , giovedì . L’aria comincia a farsi incandescente nella capitale del turismo della Campania che si appresta al voto. Incertezze per la candidatura con la Lega per Peppino Cuomo, che potrebbe optare per le politiche, mentre Marco Fiorentino non si arrende e punterebbe a candidarsi cause o no. A maggio ci saranno altre udienze che lo riguardano per il risarcimento civile dopo la tragedia del primo maggio , mentre non è riuscito a eliminare l’incompatibilità al momento potrebbe comunque candidarsi. Secondo voci di corridoio avrebbe contattato anche Aponte dell’MSC per questo. Dall’altra parte tutto sembra ruotare su Mario Gargiulo e Massimo Coppola, se andiamo a memoria sono almeno tre anni che si dice che sarebbero stati loro a sfidarsi per la poltrona di primo cittadino e a quanto pare continua a essere così. La candidatura di Marco Fiorentino fa vedere la possibilità del ballottaggio che è l’ipotesi che i Cuomo boys, che appoggiano Gargiulo, vorrebbero evitare. Dunque lo scenario vede da una parte Massimo Coppola , dall’altra Mario Gargiulo, poi Marco Fiorentino, ma anche Fattorusso e Rosario Lotito M5S.