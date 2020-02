Sotto i riflettori Marco Fiorentino, l’ex sindaco viene dato per candidato contro il gruppo dell’attuale sindaco Cuomo, molti punti di domanda per quest’ultimo.

Fiorentino fa del trasporto e della sua passione per la città i punti cardine di questa conferenza stampa, affrontando le problematiche più comuni oggetto della quotidianità di ogni sorrentino. “Mi candido a sindaco per passione per la città” – dice Fiorentino.

L’aria comincia dunque a farsi incandescente nella capitale del turismo della Campania che si appresta al voto. Incertezze per la candidatura con la Lega per Peppino Cuomo, che potrebbe optare per le politiche, mentre Marco Fiorentino non si arrende e punterebbe a candidarsi cause o no.

La candidatura di Marco Fiorentino fa vedere la possibilità del ballottaggio che è l’ipotesi che i Cuomo boys, che appoggiano Gargiulo, vorrebbero evitare. Dunque lo scenario vede da una parte Massimo Coppola , dall’altra Mario Gargiulo, poi Marco Fiorentino, ma anche Fattorusso e Rosario Lotito M5S.

Questa candidatura, infine, potrebbe scompigliare lo scenario politico con tanti candidati, fra cui Di Prisco con la De Angelis, anch’essi molto quotati.