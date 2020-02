Sorrento. Lo chef del ristorante “Antica Osteria Nonna Rosa” di Vico Equense al San Paolo per una cena finalizzata alla raccolta fondi

Sorrento. Peppe Guida, Chef Patron del Ristorante “Antica Osteria Nonna Rosa” di Vico Equense con gli studenti e futuri chef dell’istituto nella cena che si terrà martedì 18 febbraio alle ore 19.30 nella splendida cornice del “Salone Settecentesco” dell’ex Monastero Benedettino di San Paolo. L’evento è organizzato dagli studenti di tutti gli indirizzi, finalizzato alla raccolta di fondi per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione didattica in collaborazione con Penisolaverde spa, Comune di Sorrento, Fondazione Sorrento e Federalberghi.