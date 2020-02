Sorrento, Liceo Salvemini in protesta. Lo slogan: “Chi entra prende il coronavirus” . I ragazzi hanno ragione

Sorrento, Liceo Salvemini in protesta per le scarse condizioni igieniche. E’ già virale lo slogan: “Chi entra prende il coronavirus”.

Già ieri, ricordiamo, un messaggio girava sui social network e su Facebook da parte dei rappresentanti d’istituto

Care ragazze e cari ragazzi,

dopo giorni e giorni di attesa ci troviamo ancora a dover esercitare il nostro diritto allo studio in una scuola dove la situazione igienica è a dir poco degradata.

La nostra dirigente si è impegnata tanto per risolvere questa situazione, trovando svariate soluzioni. Però come al solito lo stato italiano, con gli illimitati processi burocratici che impone per la gestione delle pubbliche amministrazioni, ha costretto noi studenti a frequentare contesti scolastici indescrivibili.

È arrivato il momento di mostrare e rendere pubblico il nostro dissenso, la scuola è come una seconda casa per noi e non possiamo accettare di vederla in queste condizioni.

Occupare la scuola, fare un sit-in o comunque cercare di manifestare nei locali scolastici sarebbe un’azione scriteriata, priva di senso, dobbiamo rendere chiara l’idea che in una scuola ridotta così noi non ci vogliamo stare.

Per questo motivo chiediamo a tutti i ragazzi del liceo di non entrare domani a scuola in forma di protesta.

I Rappresentanti

Al di là dell’ironia dello slogan, fra l’altro ci vuole per demistificare quest’aria di terrorismo mediatico sulla vicenda, stanno nel giusto. I ragazzi secondo molti genitori, e anche noi di Positanonews, hanno ragione ! In tanti, infatti, sono pronti a giustificare la loro assenza. Però non esitano a puntare il dito contro le istituzioni. In primis la Città Metropolitana di Napoli che, a quanto sembra, per questioni legate agli appalti non garantisce il servizio di pulizia, ma qualcuno vorrebbe anche che parte del contributo all’istituto potesse essere usato per tali fini, visto che l’igiene è una cosa primaria.