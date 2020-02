Sorrento. Lello Pane regala la statuetta di S. Antonino a Gianluigi Aponte, Presidente della MSC

Il Soldato Ryan Raffaele Pane guidato dal suo grande Capitano S. Antonino Abate, patrono e protettore di Sorrento, è riuscito in una impresa fantastica cioè quella di consegnare ad una personalità straordinaria come il mitico Presidente della MSC Gianluigi Aponte la preziosa statuetta benedetta di S. Antonino. La consegna è avvenuta a Sant’Agnello allo Sporting MSC. Pane ha così commentato: “Il Presidente mi ha chiesto se le facessi io le Statuette, ovviamente ho detto di no, che le prendo in Basilica di S. Antonino a Sorrento: Gli ho regalato anche il santino benedetto del Patrono ed anche il mitico Calendario Stinga ambito in tutto il mondo!!! Poi, visto che era presente anche il mio grande amico Peppe Stinga, un Mito di Sorrento per quanto riguarda il mondo imprenditoriale, ne ho approfittato per farmi scattare questa foto storica. Ovviamente aspettiamo sempre una visita del Presidente nella nostra amata Basilica del Patrono. Un ringraziamento speciale va alla mia amica Franca Gargiulo che ha sponsorizzato questo evento. Infatti ogni Statuetta che consegno ha bisogno di uno sponsor che permetta al Santo di procedere nel suo cammino attraverso il suo fedelissimo servitore l’Alfiere di S. Antonino Raffaele Pane alias Lello il monello”.