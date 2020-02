Sorrento. Le Grottelle un agriturismo stellato, fra sapori e saperi della terra. Premio Travelmyth

Sorrento. Un agriturismo stellato, fra sapori e saperi della terra. Premio Travelmyth. E’ davvero eccezionale questo posto per vivere momenti particolari, una struttura nel verde, dentro un caldo camino e un gatto in panciolle, poi una famiglia straordinaria legata alla terra e anche Fabio uno chef di Napoli trapiantato per amore in Penisola Sorrentina che viene da esperienze stellate ed è una garanzia. A pochi passi da Sant’Agata di Massa Lubrense troviamo uno dei migliori agriturismi della Campania. Sospesi tra terra e mare l’Agriturismo le Grottelle dalla terra al piatto è uno dei rari agriturismi che ancora conserva l’origine contadina… Pasquale Esposito che lo gestisce insieme alla moglie Maria coltiva ancora la passione per tutto quello che la natura gli dà … Olio, uova, latte, ortaggi di stagione, carne della sua stalla e tanta tantissima aria dal profumo di fiori!!! Facciamo i complimenti al vero agricoltore e alla sua tanta esperienza tramandata dalla famiglia!!! grazie mille per l’accoglienza da sempre da tutti noi di Positanonews. Le foto riguardano la cena di San Valentino



Ecco il menù di San Valentino

Entreè

Crocchetta di bacclá mantecato e pomoderinno datterino

Antipasto

Tortina rustica gamberetti in crosta e foglia di limone ,prosciutto crudo locale è caciottina al cestino

Primi

Scialatielli di pasta fresca ,ragù di salsiccia. pecorino scorza nera è polentoni croccante .

O vialone zucca ,carciofo croccante ,e gorgonzola.

Secondi

Tris di carne ai ferri.

O scaloppina al vino bianco

Contorni

Insalata,patate fresche fritte.

Dolce

Panna cotta allo zafferano,vaniglia e salsa di fragole

via Zatri, 3

Sorrento

Chiama 320 805 6099