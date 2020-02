Febbraio è il mese dedicato alla Beata Vergine Maria di Lourdes. A Sorrento i festeggiamenti sono cominciati già domenica 2 febbraio, e termineranno oggi, martedì 11 febbraio, proprio il giorno il cui la Chiesa festeggia la Madonna di Lourdes. Questa mattina le celebrazioni hanno preso il via alle ore 9.00, con la Celebrazione Eucaristica, e hanno continuato alle ore 11.00, con la Celebrazione Eucaristica della Giornata del Malato, presieduta dal Vescovo Francesco ed animata dalla “Complice Armonia Ensemble”, con la partecipazione dell’UNITALSI, dell’AVO e degli Operatori Sanitari. E’ stato, inoltre, amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi.

Nel corso del pomeriggio, dalle ore 16.oo alle ore 18.30, il Complesso Bandistico “Bartolo Longo”, diretto dal Maestro Francesco Federico, suona per le vie della città, allietando la comunità, come è possibile vedere anche dal video realizzato da Positanonews. Al suo termine, si terrà la preghiera del Rosario, alla quale succederà la Celebrazione Eucaristica animata dalla Corale Parrocchiale “Nostra Signora di Lourdes”. Per terminare, ci sarà la Fiaccolata con l’antica effige della Vergine di Lourdes secondo il seguente itinerario: Via B. Capasso, Corso Italia, Vico Cacace, Viale Montariello, Viale Nizza, Via Rota, Via Aniello Califano, Via Correale, Piazza Lauro, Corso Italia, Via B. Capasso. Al rientro Esposizione di Gesù Eucarestia, un breve momento di adorazione e benedizione eucaristica.