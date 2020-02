Sorrento, incidente in via degli Aranci: auto contro scooter, ferita una donna

Incidente pochi minuti fa a Sorrento. In via degli Aranci, un’automobile si è scontrata frontalmente con uno scooter che veniva dal senso opposto: l’impatto è stato violento, tanto che il forte rumore ha attirato l’attenzione dei presenti.

A bordo del veicolo a due ruote vi era una donna che è rimasta ferita nell’impatto: questa è stata scagliata violentemente sull’asfalto. Sono intervenuti i passanti che hanno assistito alla scena e hanno allertato i sanitari del 118. Ancora non si hanno informazioni dettagliate circa le sue condizioni, ma la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Caos traffico sul posto, visto che sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.