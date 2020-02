Sorrento. Identità a rischio: reparto di ostetricia chiuso da 22 anni

Il reparto di Ostetricia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia è chiuso dal lontano 1988: sono 22 anni che a Sorrento non si nasce più. Già a quel tempo la decisione ha fatto discutere, ma oggi ritorna attuale: il coordinatore del Movimento Civico “Conta anche Tu”, Francesco Gargiulo, ha infatti sottolineato la necessità di rilanciare i servizi di eccellenza, aspirare ad un livello di vivibilità più alto e migliorare la sanità locale. Ha infatti affermato che “a Sorrento non si nasce più da anni. Grazie ai politici che hanno avallato la chiusura del reparto di Ostetricia del nostro Ospedale”, aggiungendo che “Ora non ci si può più neanche vivere. Non c’è futuro abitativo per i nostri figli. Nel 2007 avevamo posto una domanda a proposito dell’emergenza abitativa all’amministrazione con tanto di manifesti. Già 13 anni fa avevamo avuto il sentore di ciò che stava accadendo: Sorrento trasformata in città dormitorio con bed and breakfast legali e illegali che fiorivano ovunque. E i Sorrentini? Quelli che non hanno avuto la fortuna di ereditare case dai genitori facoltosi si sono trovati a fare i conti con l’assenza totale di appartamenti da fittare”. Ancora, ha ribadito che “Stiamo perdendo l’identità. Le case diminuiscono. Chi vuole mettere su famiglia deve lasciare la città”.