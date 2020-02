Sorrento. Gori, cominciano i lavori in via Rota per la separazione di acque bianche e nere

Viabilità. Gori, al via i lavori in via Rota per la separazione di acque bianche e nere

Sono in corso a Sorrento, in via Rota, nel tratto compreso tra la Chiesa della Rotonda e Riviera Massa, lavori sulla conduttura fognaria ad opera dei tecnici della Gori, con conseguente chiusura della strada al traffico veicolare.

“Si tratta di improrogabili interventi finalizzati a separare le acque nere da quelle bianche – spiega l’assessore all’Ambiente, Rachele Palomba – Un’operazione importante, in termini di tutela del nostro mare, dal momento che permetterà in futuro di evitare sversamenti in caso di forti piogge”.

I disagi per la circolazione dureranno un mese, secondo il cronoprogramma, con apertura del cantiere durante i week-end.