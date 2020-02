Sorrento. Giù le tasse per i cittadini, la proposta di Rosario Lotito (M5S).

Sorrento – Mentre la Maggioranza sembra non riuscire ad individuare nell’immediato un punto di riferimento per una rotta sicura per il futuro e la confusione al momento regna sovrana, su quello che potrebbe essere individuato ormai come un fronte tutto ancora da decifrare e che al momento potremmo definire di Opposizione, già si iniziano ad evidenziare delle soluzioni a quelle che, in questi ultimi dieci anni,sono state delle vere e proprie criticità che hanno visto gran parte della città e del territorio subire un sistema lontano dalle esigenze quotidiane dei cittadini. Se in questi giorni abbiamo messo in evidenza le problematiche relative all’acquisizione per Legge, mai avanzata dal Comune , delle aree superficiali dei parcheggi interrati e la lunga battaglia in proposito da parte delle Associazioni contro le illegalità e di alcune soluzioni del come impegnare tali porzioni importanti di verde, suggerite, dal neo Candidato sindaco Francesco Gargiulo, anche il Movimento 5 Stelle con il sempre attento Rosario Lotito, propone una serie di provvedimenti che potrebbero alleggerire i tanti attuali disagi. Quotidiane criticità cui tanti cittadini da tempo incolpevolmente devono sottostare e mai presi in considerazione dalle amministrazioni capeggiate dal Sindaco Giuseppe Cuomo.

Iniziative e proposte, che in modo pragmatico e senza alcun interesse provengono sempre più da un fronte che potremmo individuare delle piazze, delle strade, quella fuori dal Palazzo e dell’intrallazzo autorizzato, quella dei cittadini pensanti, dell’associazionismo (che da anni in modo costante si batte per il rispetto delle regole e delle Istituzioni) , che pretende ed è indirizzata verso un’altra idea di città. In cui soprattutto i meno abbienti, i giovani, gli anziani, i lavoratori dipendenti, gli stagionali e gli imprenditori onesti e perbene finalmente dovranno con pieno diritto sentirsi protagonisti. Affinché l’azione costante e per certi versi anche produttiva portata avanti da cittadini volenterosi,dalle associazioni e dagli attivisti del M5S, applaudita da gran parte della Città, possa poi ottimizzarsi in un vantaggio concreto e duraturo, necessita di uno sforzo collettivo e per certi versi rivoluzionario da parte della cittadinanza. Rompere con il passato, con quel modo tutto sorrentino del subire, del ricatto costante, del vendere la propria dignità per misere promesse poi mai mantenute, dovrà d’ora innanzi essere fondamentale. Pubblichiamo pertanto l’ennesima proposta, che potremmo definire di buon senso,del rappresentante locale del Movimento 5 Stelle, Rosario Lotito. (s.c)

MENO TASSE PER I SORRENTINI.

Sorrento é uno dei paesi più famosi e visitati al mondo che, oltre per le sue bellezze naturali, costituisce uno snodo strategico per la sua vicinanza a luoghi altrettanto famosi come Capri o Pompei, ed in virtù di ciò è letteralmente invaso ogni anno da milioni di turisti, invasione che si traduce in una serie di disagi a carico dei Sorrentini. Certo é che il turismo rappresenta l’oro di Sorrento facendone uno dei comuni più ricchi d’Italia. Allora perché non diminuire la pressione fiscale a carico dei Sorrentini i quali subiscono di buon grado tutto il disagio che questo turismo porta con se? Noi pensiamo che tale sopportazione vada premiata, per questo abbiamo messo ai primi posti del nostro programma elettorale:

1) l’eliminazione dell’ addizionale IRPEF, tassa che il Comune ha facoltà di eliminare o di ridurne i punti percentuali. Ad oggi l’addizionale comunale IRPEF a Sorrento è del 0,7% quasi il massimo consentito dalla legge che ė di 0,8 punti percentuali, collocandosi tra i comuni con la tassazione più alta.

2) Riduzione del costo delle park-card per i residenti.

3) Riduzione della TARI, che incide notevolmente sul bilancio delle famiglie Sorrentine.

Riteniamo che questo rappresenti un modo per dire grazie ai Sorrentini che, nonostante tutti i disagi che vivono quotidianamente, amano profondamente il loro paese.

Lotito Rosario.