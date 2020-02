Sorrento. Furto al bancomat del Deco, lo sfogo di Francesco Gargiulo

Sorrento. Da questa mattina gira per la città la voce del furto al bancomat del Deco avvenuto questa notte. Riportiamo lo sfogo del candidato sindaco Francesco Gargiulo.

“Mi hanno chiamato questa mattina dicendomi che questa notte una Cash Machine è stata divelta dall’ingresso dei locali Deco di Corso Italia. Non conosco i particolari ma solo a pensare che sulla strada principale possa avvenire un fatto simile è allarmante per la nostra sicurezza. Il Sindaco si dovrebbe fare carico di questa situazione è chiedere un incontro urgente con il Prefetto. Non è possibile che dopo avere investito centinaia di migliaia di euro per l’impianto di video sorveglianza quando chiude il Comando dei Vigili l” impianto no è più controllato., secondo il mio punto di vista il segnale dovrebbe essere passato automaticamente alla Polizia e ai Carabinieri dove è attivo un servizio H 24. Riprendiamoci la città.”