Sorrento. Eugenio Marzuillo “Coppola ha già tre liste, lui la novità. Vorrei comitati in tutti i quartieri”. Fra i prossimi candidati alle amministrative di Sorrento c’è l’avvocato Eugenio Marzuillo. Già candidato a Sant’Agnello , primo dei non eletti, ora tenta l’avventura politica a sostegno di Massimo Coppola. Si cominciano a delineare gli schieramenti politici, dopo che il sindaco Cuomo ha indicato Mario Gargiulo, che aveva già cominciato la sua corsa, come candidato sindaco, sanando una ferita dovuta all’uscita dalla Giunta dello stesso Gargiulo per decisione di Cuomo. Gargiulo è stato preferito ad altri candidati come Fattorusso e Gaetano Milano. “Massimo sta raccogliendo consensi e sono gli stessi che dovrebbero appoggiare Mario Gargiulo, come Gaetano Milano, a dire che lui è la novità. ” Quale principale iniziativa vorresti prendere una volta eletto? “Coinvolgere i cittadini quartiere per quartiere, non è facile per un consigliere comunale conoscere tutte le problematiche del territorio, servirebbe il coinvolgimento di comitati di cittadini che possano collaborare con i cittadini”