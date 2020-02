Sorrento. ESCLUSIVA. Cuomo “Il nostro candidato sindaco è Mario Gargiulo”

Sorrento. Come avevamo previsto in tempi non sospetti noi di Positanonews il candidato sindaco della maggioranza di Peppino Cuomo sarebbe uscito per il Santo Patrono Sant’Antonino. Ed infatti stasera con l’inizio della “novena” si è tenuta una riunione con tutte le componenti della maggioranza e Mario Gargiulo e all’uscita sul posto in esclusiva Positanonews ha sentito il sindaco Giuseppe Cuomo “Il nostro candidato sindaco è Mario Gargiulo” .

Facce tutto sommato serene viste le ultime vicissitudini. Mario Gargiulo infatti fu estromesso dalla Giunta proprio dal primo cittadino Giuseppe Cuomo. All’incontro non c’era Luigi Di Prisco, che è stato all’incontro con il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani , Cuomo e Massimo Coppola, che sembrava aver sparigliato le carte, ma c’era la rappresentanza. Mariano Pontecorvo è uscito prima, mentre non si è visto Gaetano Milano, che doveva essere uno dei candidati sindaci della maggioranza di Cuomo.

Rimane dunque sul campo solo Massimo Coppola, mentre non si sa nulla ancora di Marco Fiorentino, che ha comunque da pensare alle sue vicissitudini giudiziarie. Tutti abbottonati, salvo il sindaco Cuomo che ha confermato la scelta. Mario Gargiulo ha inforcato la bicicletta, abitudine anche del sindaco, ci si prepara a rivestire questo ruolo? E gli abbiamo chiesto qualche riflessione . “Ho sempre portato la bicicletta – dice Mario Gargiulo -. Le elezioni bisogna prima vincerle , poi avremo modo di parlare”