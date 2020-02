Sorrento, elezioni: il sindaco Cuomo su candidatura Gargiulo: “Saprà rappresentare nostro territorio”

Sorrento. La notizia l’avevamo anticipata nelle scorse settimane e avevamo avuto la conferma da parte del sindaco Giuseppe Cuomo nella serata di ieri. Il candidato sindaco della maggioranza per quanto riguarda le prossime elezioni sarà Mario Gargiulo. Si è tenuta nella serata di ieri una riunione con tutti i componenti della maggioranza

Questo il messaggio del sindaco Cuomo che ufficializza la cosa:

“In bocca al lupo a Mario Gargiulo, per questa nuova ed entusiasmante sfida.

Al termine di numerosi incontri e confronti, con tutte le forze politiche della maggioranza e con tantissimi amici, abbiamo individuato in lui il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Una indicazione alla quale siamo giunti, come sempre, in maniera collegiale.

Sono certo che Mario saprà rappresentare le istanze della nostra città e del nostro territorio e, quindi, conquistare il consenso dei sorrentini”.