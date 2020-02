Sorrento. Domani riprendono i lavori in Via Rota con conseguenti disagi per la viabilità

Sorrento. Da domani tornano i disagi per la viabilità nella città del tasso. Dopo la pausa per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonino, domani ricominciano i lavori in Via Rota ad opera della Gori per la divisione delle acque bianche da quelle nere. La strada interessata dai lavori verrà interamente chiusa al traffico che sarà deviato su Corso Italia, con conseguente formazione di code. I disagi dureranno un bel po’ di tempo poiché la fine dei lavori è prevista per il prossimo 13 marzo. Si respirerà solo nei fine settimana quando il cantiere resterà chiuso e Via Rota sarà percorribile.