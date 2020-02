Per il neo candidato sindaco tra le tante attività che si potrebbero praticare nelle aree superficiali dei parcheggi interrati, senz’altro dare spazio ai nostri amici a quattro zampe.

Sorrento – Chi intanto gli rimprovera di fare campagna elettorale dalle Canarie, Francesco Gargiulo , per tanti sorrentini soltanto “Ciccio”, risponde: ” meno male che io viaggio e villeggio a mie spese non certamente con le tasche dei cittadini visto che non ho mai fatto parte della politica.” – ed inoltre – “Per amministrare una città turistica come Sorrento i nostri amministratori dovrebbero viaggiare, possibilmente a loro spese, ed imparare da altri paesi. Basti pensare che Gran Canaria fà dieci milioni di turisti ogni anno!”

Intanto sulla questione sollevata qualche giorno fa circa l’utilizzo delle aree superficiali dei parcheggi interrati da acquisire a patrimonio comunale, ha le idee chiare il Candidato Sindaco per la lista civica “Riprendiamoci la città”.

“Nel nostro programma” – dichiara Gargiulo – “un punto essenziale sarà quello, una volta entrati in possesso delle aree di copertura dei parcheggi, come per Legge, adibire una di queste a Dog Park. Attrezzarle e darle in gestione ai volontari, con la possibilità di organizzare corsi di addestramento ed eventualmente autorizzarli a vendere oggetti attinenti ai nostri amici a quattro zampe. Aree, riservate, sicure e controllate da educatori cinofili e collaboratori, quelle superficiali dei parcheggi interrati dove sarà quindi possibile per tutti i cittadini portare a passeggio o lasciare in libertà i propri cani. Con il tempo e con una amministrazione sensibile a tali tematiche organizzare poi tali aree

con apposite attrezzature ed offrire, generando anche posti di lavoro, vari servizi come paddock per sgambamento cani, asilo cani, percorsi di socializzazione, manifestazioni cinofile e hobbistiche, servizio di educazione cinofila su appuntamento, corsi di educazione di base, corsi collettivi, stage e pensione per cani su richiesta. Insomma, secondo le intenzioni di Gargiulo, un luogo ideale , a pochi passi dal centro abitato, dove i cittadini possono trascorrere qualche ora di relax con il proprio fidato amico a quattro zampe che si troverà libero di socializzare in sicurezza con altri cani. Mentre per i padroni , quello che potremmo definire “il progetto Gargiulo per le quattro zampe” prevede tanto verde ed aria pulita, panchine ed un percorso per la camminata a guinzaglio. Infine punti di ristoro dove anche e sopratutto i cani sono benvenuti. 02 febbraio 2020 – salvatorecaccaviello