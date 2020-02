Sorrento, disagi per i lavori a via Correale: traffico in tilt. Da domani la situazione peggiorerà

Tanti disagi quest’oggi a Sorrento per quanto riguarda la circolazione. In particolare, via Correale è stata intasata per gran parte della mattina a causa dei lavori in corso al manto stradale. Posti i semafori mobili, lunghe le file di veicoli presenti.

Da domani la situazione peggiorerà, verosimilmente, visto che riprenderanno i lavori in via Rota. In questo caso si parla di lavori per manutenzione sulla rete idrica e fognaria, i quali hanno costretto la deviazione della viabilità tutta sul Corso Italia che già è quotidianamente attraversato da tantissimi veicoli. Dal 17 febbraio al 13 marzo, dal lunedì al venerdì è previsto lo stop al transito ed alla sosta per l’intero arco della giornata in via Rota nel tratto di strada compreso tra Vico I Rota e vico II Rota.