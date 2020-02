Sorrento. Cuomo contro Gargiulo e Massimo Coppola posta il caffè su Facebook

Sorrento. Cuomo contro Gargiulo. Queste sono le ultime dai corridoi. Non si trova la quadra fra Peppino Cuomo e Mario Gargiulo, rimane in pole Gaetano Milano , Fattorusso, forse Marzuillo o una terza persona. Dopo l’incontro da Piergiorgio Sagristani sindaco di Sant’Agnello per cercare una possibile intesa Massimo Coppola posta il caffè su Facebook

MALE NON FARE, PAURA NON AVERE

Non mi sottraggo mai al confronto quando vengo invitato. Ma statene certi: non mi muovo da dove sono, per me i sorrentini vengono prima di qualsiasi cosa.

Beviamoci un caffè e andiamo avanti. Siete con me, amici?