Sorrento . Corsa a tre fra Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Marco Fiorentino. Intesa PD-M5S? Si va verso ballottaggio? Gargiulo outsider

Sorrento . Corsa a tre fra Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Marco Fiorentino. Intesa PD-M5S? Al momento ci sono tre o quattro liste con Mario Gargiulo, ma ancora non si sa che farà Pontecorvo, la De Angelis dovrebbe presentare la sua lista giovedì tre liste con Massimo Coppola, conla lista del Presidente del consiglio Luigi Di Prisco ci dovrebbe essere quella di Rosario Fiorentino col figlio Edoardo, mentre Marco Fiorentino dovrebbe avere due liste, come annunciato in conferenza stampa, con elementi forti. Tutti e tre hanno le potenzialità per poter vincere. Al momento la situazione è ancora confusa, si pensa che si arriva al ballottaggio. Da non dimenticare il gruppo di Francesco Gargiulo che potrebbe essere da outsider, proprio martedì ci sarà un incontro per decidere il da farsi e aggregare tutte le forze sane della città

