Sorrento Calcio. Voglia di riscatto dopo il KO, le parole di Masullo

C’è voglia di riscattare immediatamente il ko di Cerignola in casa Sorrento con i rossoneri che proveranno a toccare i cinquanta punti con una squadra in forma con il Grumentum (gara posticipata alle ore 15). A presentare questo test interno è il difensore, classe 1992, Roberto Masullo: “Gli allenamenti settimanali sono andati bene: siamo motivati e vogliamo il ricatto. Domenica, a Cerignola purtroppo non è stato il solito Sorrento”.

BORSINO: “Domenica mancherà De Rosa che è squalificato per una giornata oltre al giovane difensore Esposito che si è infortunato al ginocchio, giovedì in allenamento: speriamo che non sia qualcosa di grave”.

IL GRUMENTUM: “Si tratta di una formazione che vive un periodo positivo e che si vuol tirare fuori dalle zone pericolanti della graduatoria. Verranno in Campania per strappare punti. Dovremo essere motivati fino alla fine per arrivare quanto più in alto possibile”.

LA GARA: “Dobbiamo pensare solo alla nostra prestazione e quindi a partire forte dando ritmo e intensità alla partita. La nostra forza è sempre stata il gruppo. Proveremo a partire aggressivi”.

GLI OBIETTIVI: “Personalmente voglio continuare a fare bene e conquistare i play off. Quest’anno, con questa maglia, sto vivendo un’esperienza bellissima: sono qui da inizio stagione e sono felice. Spero di proseguire con questa società”.

IL CAMPIONATO: “Quando ero un po’ più giovane ho disputato questo girone e oggi si conferma tra i più difficili d’Italia: può succedere di tutto visto che si può inciampare anche con l’ultima in classifica. Serve sempre massima concentrazione: così potremo raggiungere obiettivi importanti”.

DI ALESSIO PETRALLA