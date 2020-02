Sorrento Calcio. Le parole del tecnico in vista della prossima gara: “La squadra sta bene”

Il Sorrento sta bene in vista dell’affascinante sfida interna con il Casarano che il tecnico Enzo Maiuri presenta così: “La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente. Aspettiamo di giocare questa importante gara, ma del resto come tutte le altre, con il Casarano. Abbiamo lavorato bene, con tanta serenità e consapevoli di voler ritrovare i tre punti: c’è fame di vittoria”.

IL CASARANO: “Si tratta di una buona squadra che è partita per vincere il campionato assieme al Taranto, al Foggia, al Bitonto e al Cerignola che sono le maggiori accreditate. Dispone di buoni calciatori: perciò servirà un ottimo Sorrento”.

LE INSIDIE: “Guardiamo in casa nostra in modo da cercare di giocare nel migliore dei modi. Allo stesso tempo sono consapevole che l’avversario è forte”.

LA GARA: “Il Casarano proverà, come noi, a fare la partita. Chi la farà sarà solo per meriti e non per un atteggiamento remissivo dell’avversario. Giochiamo sempre con la voglia di cercare di avere il pallino del gioco dalla nostra parte”.

FORMAZIONE: “Rientreranno i tre squalificati ma non avrò Cesarano che dovrà subire un intervento chirurgico e che rientrerà nella prossima stagione. Questo giovane ragazzo stava facendo molto bene e ci tengo a fargli un grosso in bocca al lupo: siamo con lui”.

DI ALESSIO PETRALLA