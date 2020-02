Sorrento, boxlandia: ancora rinviata sentenza di secondo grado. Rischio prescrizione

Slitta ancora la sentenza di secondo grado per quanto riguarda il processo meglio noto come “Boxlandia“. Ovviamente ci troviamo a Sorrento e la vicenda è in piedi ormai da una decina d’anni. Difatti ancora non è arrivato il verdetto per quanto riguarda il secondo grado di giudizio e, come rivelano i colleghi di Metropolis, c’è stato un ulteriore rinvio nella giornata di ieri. Ora il rischio prescrizione è altissimo, se non ci saranno novità importanti entro fine febbraio.

La vicenda, ricordiamo, parte nell’ottobre del 2010 quando cominciò a destare sospetti l’intervento nel fondo di vico III Rota: furono Grande e Perasole ad autorizzare i suddetti lavori, dopo che la Soprintendenza e il Comune di Sorrento avevano negato il permesso di costruire.

Anni di lotte legali, fino a quando il Tribunale di Torre Annunziata stabilì che quell’autorimessa non poteva essere realizzata perché l’autorizzazione venne rilasciata su un falso presupposto, ovvero quello secondo cui non c’erano violazioni dei vincoli urbanistici che, in realtà, definiscono “satura” la zona di vico Rota escludendo incrementi volumetrici, compresi quelli per mettere su un’autorimessa a 3 livelli con 252 box.

Decisivo fu un esposto del presidente del Wwf di Sorrento, Claudio d’Esposito, che, grazie anche al lavoro dell’allora consigliere comunale di minoranza Rosario Fiorentino, fece scattare le indagini. La svolta, poi, si ebbe con un dossier inviato alla Procura di Torre Annunziata da Giovanni Antonetti, leader Idv: il cantiere venne sequestrato dalla polizia, poi l’inchiesta e il processo. Le parti civili Wwf e Vas hanno lottato strenuamente durante le udienze tentando di dimostrare l’irregolarità della procedura seguita per realizzare il maxi parcheggio.