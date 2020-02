Sorrento. Auguri per i 35 anni di servizio di Domenico Staiano, icona dell’ospitalità

Sorrento. Auguri a Domenico Staiano per i suoi 35 anni di servizio, oltre ai 20 anni di matrimonio con la sua amata Yulien di origine cubana la quale conobbe proprio durante una delle sue esperienze lavortive all’estero.

Il turismo in Penisola sorrentina e costiera amalfitana è fatto di uomini e donne che contribuiscono con il loro lavoro e la loro professionalità a far si che si cresca e lui certamente è stato ed è un icona dell’ospitalità e della ristorazione, sempre sorridente, cortese e disponibile e caratterizzato da grande professionalità, nonché eccellente conoscenza di 5 lingue estere. Domenico Staiano, nato il 28 agosto 1968 a Sorrento, sorrentino DOC, che ha cominciato già in tenera età, come ci racconta.

“Ho cominciato a lavorare all’hotel Riviera – ci racconta Domenico Staiano -, come apprendista dopo aver frequentato la scuola alberghiera convittuale a Sorrento e ancora ringrazio la famiglia Matera -Fortini per i quali provo sempre grande stima e affetto per la possibilità che mi diedero di realizzare finalmente il mio sogno, cioè quello di poter lavorare in albergo. Dopo quasi sei anni con loro ho alternato i periodi invernali a quelli estivi con esperienze all’estero in alberghi e ristoranti di lusso ma anche in piccole aziende dove ho potuto arricchire il mio bagaglio umano, professionale e linguistico, cercando sempre di mettere in risalto la mia provenienza sorrentina di cui sono stato sempre orgoglioso; vari anni su navi da crociere Msc, fino ad aver un cambio per 6 anni come autista Ncc. Da tre anni sono il direttore di un ristorante al centro storico di Sorrento “BLU WATER” gestito dal giovane Mirko Accorso, dove il sorriso, l’ospitalità e le ottime pietanze preparate dallo chef Angelo Martinazzo, torrese doc, sono il nostro bigliettino da visita. – conclude.”

Le congratulazioni da parte dell’intera redazione di Positanonews a Domenico per i 35 anni di servizio ed i 20 anni di matrimonio con la sua amata coniuge Yulien. Rinnoviamo la nostra stima e riconoscimento ad uomini come Domenico per il quotidiano contributo alla crescita turistica e valorizzazione dello splendido territorio della Penisola sorrentina.