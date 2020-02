Sorrento arruola sei nuovi vigili: in arrivo anche i sostituti di Marcia e Bucciero

Il Comune di Sorrento è pronto a potenziare l’organico della polizia municipale con l’assunzione di sei nuovi agenti, ma non solo.

Le novità non finiscono qui. Infatti, le organizzazioni sindacali hanno spinto affinché gli attuali vigili urbani precari, che da anni lavorano con orari part – time, possano essere finalmente assunti a tempo indeterminato.

Secondo il quotidiano di Metropolis, i sei nuovi agenti, che verranno assunti con un contratto part – time, saranno pronti ad incentivare la sicurezza sul territorio già dalla prossima stagione estiva.

Ma non finisce qui. L’amministrazione comunale sorrentina è già pronta ad annunciare il bando per l’assunzione del comandante dei vigili in sostituzione al Colonnello Antonio Marcia – andato in pensione – ed anche di un vice comandante al posto del tenente Bucciero trasferitosi a Boscoreale e che, tra l’altro, ha anche citato il Comune di Sorrento.