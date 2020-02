Sorrento. Annullato concorso per posto a tempo indeterminato, tutto da rifare per i 106 candidati. Un vero e proprio pasticcio burocratico, che si trasforma in una beffa per i candidati in corsa per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in Comune, così lo definisce Metropolis. A quanto pare, ci sono stati intoppi con la distribuzione dei codici, per identificare i test. Il Comune di Sorrento ha, dunque, annunciato l’esito negativo della prova selettiva, trovandosi costretto ad annullare il tutto. A questo punto, l’esame dovrà essere rifatto.