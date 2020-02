Sorrento. Ancora scontro legale per la costruzione delle 50 case nel rione Santa Lucia

Il progetto inizialmente consisteva nella realizzazione di circa 50 appartamenti grazie al Piano casa. Il piano di Aldebaran ideato dall’ingegnere Antonio Elefante prevedeva l’abbattimento del fabbricato su 5 livelli con l’edificazione di un complesso dotato di 56 appartamenti, di cui 19 da vendere con la formula dell’housing sociale come è avvenuto a Sant’Agnello. Il Tar si oppose alla realizzazione di questo progetto ma ora, come riporta anche Metropolis, l’ “Am Marine” (Apreamare) non molla e fa ricorso, affidandosi al Consiglio di Stato.

Il Tar, ricordiamo, annullò il permesso rilasciato dal Comune, l’esito positivo della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica e la delibera, sospendendo di fatto le 300 richieste dei cittadini per l’assegnazione degli alloggi. Secondo il Tar, dunque, il progetto di Elefante non è conforme al piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina, considerato che la zona interessata è attualmente adibita alle attività industriali.

Già una volta il progetto è stato rivisto per le distanze, ora il problema delle altezze potrebbe essere un problema serio e difficilmente sormontabile. Secondo alcuni residenti e i Verdi ambienti e società che hanno fatto ricorso al Tar, il progetto non va attuato perché le altezze del fabbricato da realizzare contrastano con lo strumento urbanistico e l’immobile ora esistente è un capannone industriale, dunque del tutto diverso dal progetto dell’edificio abitativo che si andrebbe a realizzare.