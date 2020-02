Sorrento. Nella giornata di oggi Via San Renato è stata interdetta al traffico veicolare per consentire il taglio di un albero di alto fusto ritenuto pericoloso. L’intervento è stato posto in essere per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei pedoni, oltre che di automobilisti e motociclisti. Come sempre, però, non mancano le polemiche sulla reale necessità di sacrificare un albero e sulla eventuale possibilità di poterlo mettere in sicurezza piuttosto che tagliarlo.