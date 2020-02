Sorrento. Affittasi negozio di 70 mq in Via Degli Aranci

Sorrento. Negozio di 70 mq in affitto nella zona commerciale, in via degli Aranci. Il negozio è composto da un unico ambiente, bagno e ampio spazio esterno davanti all’immobile. Posto auto all’interno del parco. Il prezzo è di € 1800 mensili, con ceditura a parte.

Per ulteriori informazioni: 371 1464365

Progettocasa Immobiliare

Piano di Sorrento – C.so Italia, 371 – 1° piano

Tel. 081 878 8600 – Fax. 081 878 8462 – Cell. 338 2796034