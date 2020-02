Il sito statunitense Forbes colloca la costiera amalfitana al primo posto come meta ideale per le vacanze

Ancora un riconoscimento per la costiera amalfitana. Questa volta viene dal sito statunitense Forbes che regala alla Costiera il primo posto nella classifica dei luoghi ideali per trascorrere le vacanze in questo anno. Forbes descrive la costiera amalfitana come uno dei luoghi d’Italia più famosi in grado di offrire straordinarie bellezze naturali, oltre ad opere d’arte e architettoniche che rappresentano l’apice del successo umano. Insomma, una località unica che attira ogni anno migliaia di turisti e che sicuramente merita di essere visitata, regalandosi qualche giorno di assoluto relax tra il mare azzurro e le caratteristiche dei propri paesi. Il primo posto nella classifica di Forbes conferma quanto la costiera amalfitana sia amata all’estero, oltre che in Italia. Un punto di forza che da sempre rende unico il nostro territorio, un pezzo di paradiso sospeso tra cielo e mare.