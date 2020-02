Si aggravano le condizioni dei due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma

Risale a pochi minuti fa la notizia secondo la quale si sarebbero aggravate le condizioni di salute dei due turisti cinesi ricoverati presso l’Ospedale Spallanzani di Roma.

I due, marito e moglie, erano giunti in reparto in condizioni di salute stazionarie: stando invece a quanto si apprende attraverso le principali testate nazionali, entrambi sarebbero attualmente in terapia intensiva, dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Nel pomeriggio Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha commentato il bollettino rilasciato dai medici dello Spallanzani, sottolineando come esso indichi sì un peggioramento clinico, ma come le condizioni di salute dei due coniugi cinesi, sebbene critiche, siano da considerarsi stabili.

Fonte:Napoli.zon.it