Shock nel napoletano, 14enne muore in ospedale: “Si tratta di meningite virale”

Shock nel napoletano. E’ morto un ragazzo di 14 anni, Rosario, a causa della meningite. Il giovane, alunno dell’istituto turistico Torrente di Casoria ma residente a Cardito, era arrivato all’ospedale Cotugno di Napoli in gravissime condizioni. Il giovane frequentava una scuola di danza ad Afragola.

Dopo la notizia, oltre al dolore degli amici, è cominciata anche la grossa preoccupazione per capire eventuali rischi per quanto riguarda il contagio: il dirigente scolastico dell’istituto frequentato da Rosario, Giovanni de Rosa, ha affermato con un comunicato che il ragazzo è deceduto per meningite virale e non batterica. “Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questo momento di estremo dolore ha detto De Rosa A quanto ci risulta Rosario è stato colpito da una forma virale di meningite per la quale l’azienda sanitaria Napoli 2 Nord non ha ritenuto al momento di adottare misure profilattiche personali o ambientali”, ha dichiarato il preside.

“Abbiamo chiesto all’autorità sanitaria di diffondere anche un comunicato ufficiale: invito alunni, genitori e personale della scuola a partecipare al lutto che ha colpito la famiglia di Rosario riprendendo la corretta relazione educativa, improntata al rispetto della sofferenza senza atteggiamenti discriminatori e strumentali”, ha concluso.

Questa mattina una delegazione di sanitari stamani ha incontrato i genitori e gli alunni per fornire risposte e chiarimenti ad eventuali interrogativi.