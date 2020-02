Shock a Castellammare. Uomo cade da impalcatura: è in pericolo di vita

Tragedia a Castellammare, in Via Napoli, dove un uomo di 69 anni precipitato dal balcone della sua abitazione è finito all’ospedale ed è in gravi condizioni.

Secondo la prima ricostruzione che riporta il Corrierino, l’uomo è precipitato durante alcuni lavori che svolgeva in casa questa mattina. Il violento impatto col suolo ha costretto il trasporto immediato al pronto soccorso dove, giunto con un grave trauma cranico, è stato ricoverato ed è in prognosi riservata. Intanto indagano i carabinieri sulla vicenda.

Attimi di sconforto per la famiglia dell’uomo vittima dell’incidente, alla quale va il nostro caloroso sostegno.