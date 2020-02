Serie B, oggi alle 15 il Cittadella ospiterà la Juve Stabia: gara live su DAZN.

Cittadella e Juve Stabia in campo quest’oggi alle 15 allo stadio Piercesare Tombolato di Padova per disputare una gara di cruciale importanza per entrambe, pur avendo obiettivi diversi: la promozione per la squadra veneta e la salvezza per le Vespe. Dopo l’allenamento di rifinitura di ieri, al campo Giovanni Bosco, sono stati resi noti i nomi dei giocatori disponibili per mister Caserta che dovrà fare a meno, dunque, solo degli infortunati Cissé, Elia, Fazio e Melara. La partita non si potrà vedere in chiaro ma verrà trasmessa in onda su Dazn. Il Cittadella, allenato da Venturato, partirà quasi certamente con un 4-3-1-2 schierando questa formazione: Paleari, Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti, Vita, Iori, Branca, D’Urso, Diaw e Stanco. La Juve Stabia dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 e con questi uomini: Provedel, Vitiello, Fazio, Allievi, Ricci, Addae, Calò, Mallamo, Bifulco, Forte, Canotto.