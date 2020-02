“SENZA PAURA” AL TEATRO KAROL DI CASTELLAMMARE DI STABIA L’ARTE MUSICALE AL FEMMINILE

AL KAROL “SENZA PAURA”

Un viaggio musicale con un repertorio originalissimo che spazia dal jazz al chorinho brasiliano, dalla melodia napoletana fino a brani originali fondendo abilità vocali a quelle strumentali.

Un’esplosione di musica tutta al femminile.

“Senza paura”, il concerto delle straordinarie SesèMamà (Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone), andrà in scena sabato 15 febbraio al teatro Karol di Castellammare (ore 20.30).

La prevendita del concerto “Senza paura”, prodotto dalla Soundfly, si effettua il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 e il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 al botteghino del Teatro Karol, via Allende 24.

Poltroncina numerata dodici euro, ridotto per over 70 e under 18 dieci euro. Infoline: 3388901300