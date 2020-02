Secondo Amalfitano eletto per acclamazione nuovo presidente della P.A. Millennium Costa d’Amalfi. Amalfitano, ex sindaco di Ravello, fra i politici più attivi della Costiera amalfitana, arrivano a vertici in Campania e in Italia , è anche un geologo e molto attento alle problematiche della protezione civile da sempre. Ora viene a occupare un ruolo importante in un’associazione che è fra le più attive non solo del territorio in provincia di Salerno, ma anche a livello regionale con interventi anche nazionali. Ad Amalfitano e a tutto il direttivo vanno gli auguri di buon lavoro della redazione di Positanonews

Ecco il Comunicato della Millennium

Pubblica Assistenza Millenium Costa D’ Amalfi, rinnovo del direttivo che guiderà l’Associazione durante il quadriennio 2020-2024.

Oggi 09/02/2020 alla presenza dei Soci volontari, del Vice Presidente del Comitato Anpas Campania Prospero Violante e del Direttore di Anpas Campania Ciancio Egidio, si sono tenute le elezioni per il direttivo che ha visto nominati i seguenti candidati, in un assemblea affollata all’ insegna dell’entusiasmo e dell’unanimità:

-Secondo Amalfitano

-Palladino Roberto

-Carrano Nicola

-Oddo Vincenzo

-Ferrigno Antonio

-Buonocore Luigi

-Mormile Giuseppe

-Acunto Antonio

-Cioffi Antonio

Nel nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto per acclamazione il Dott. Secondo Amalfitano alla Presidenza.

Il Presidente nell’indirizzo di saluto ha ringraziato per la fiducia assegnatagli, ed ha espresso la propria riconoscenza a tutti per il contributo dato fin ora alla Costiera Amalfitana, ricordando che la Millenium ha “inventato la Protezione Civile in Costa D’ Amalfi” e agli applausi tributati ha risposto con l’augurio “… Saremo ancor più una grande famiglia impegnata nella difesa di un territorio tra i più belli al Mondo.”