Scampia. Primo insuccesso per le Sardine: troppo pochi i presenti. La manifestazione dello scorso giovedì a Scampia non ha avuto il successo sperato. Alle ore 17 il corteo, dietro lo striscione “Scampia non si lega”, è partito verso la Villa Comunale. La Sardine hanno deciso di seguirlo, ma il contatto non è riuscito: hanno raccolto soltanto poche decine di simpatizzanti. Gli organizzatori hanno ammesso i loro errori per il primo insuccesso dopo le piazze riempite nel corso degli scorsi mesi. “Dobbiamo valutare se ci hanno percepito come un corpo estraneo“, ha detto una dei promotori, Antonella Cerciello, commentando il flop. “Probabilmente abbiamo utilizzato una modalità di comunicazione sbagliata”, ha detto Bruno Martirani, uno dei promotori della manifestazione, “ma abbiamo incontrato il Gridas ed alcune associazioni e torneremo a Scampia, prima delle manifestazione nazionale del 14-15 marzo”. L’appuntamento è solo rinviato, hanno promesso le sardine: “C’è stato un misunderstanding” ha detto ai giornalisti Michele Esposito, delle Sardine di Sorrento. “Non chiedeteci della prescrizione – afferma Michele Festa – non siamo ancora un soggetto politico, vogliamo ricucire lo scollamento tra la sinistra politica e la sinistra sociale”.