Scala. Evade per una bevuta al bar, arrestato dai carabinieri di Amalfi

Evade dai domiciliari per farsi una bevuta: arrestato

Scala /Ravello (Salerno) I Carabinieri della Compagnia, nella serata di ieri, hanno arrestato un 53enne di Scala, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione. L’uomo infatti nel pomeriggio di sabato si è allontanato da casa arbitrariamente e si è recato ad Amalfi per farsi una bevuta in mezzo alla gente, sperando di passare inosservato: tuttavia i Carabinieri, recatisi al suo domicilio per un normale controllo, hanno constatato la sua assenza m, ed immediatamente si sono messi alla ricerca del reo che, dopo qualche ora, mentre stava tornando a casa con un mezzo pubblico, è stato fermato e portato in caserma. Per lui è scattato l’arresto ed è stato riportato al suo domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria salernitana.