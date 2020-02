Scafati, il comandante dei Vigili Urbani si è dimesso

Il comandante dei Vigili Urbani di Scafati, Giovanni Forgione, ha rassegnato le proprie dimissioni. Quest’ultimo ha presentato la documentazione al sindaco, con i 30 giorni di anticipo previsti. Insomma, rimarrà in carica fino al 23 marzo.

Il sindaco Cristoforo Salvati ha rilasciato la seguente nota:

“Con una nota acquisita questa mattina al protocollo dell’Ente, il comandante della polizia locale Giovanni Forgione ha rassegnato le dimissioni, volontarie e irrevocabili, con un preavviso di trenta giorni, così come stabilito dalle norme contrattuali.

Al tenente colonnello Forgione va il ringraziamento mio personale, della Giunta comunale e di tutta l’Amministrazione per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso in questi anni nell’interesse della comunità scafatese e per l’ottimo lavoro svolto alla guida del reparto della polzia locale, sulla scorta delle indicazioni fornite prima dalla Commissione straordinaria e poi da questa Amministrazione per il ripristino della legalità sul territorio”.