Sarah Maestri “Nella fede ho trovato la gioia” Dopo un’infanzia delicata e il successo da attrice, Sarah Maestri ha dovuto fare i conti con un nuovo periodo no legato alla salute. E la sua reazione è stata netta: «Ho deciso di non curarmi più, la vita mi ha dato un’altra occasione: sono andata in un ospedale di Padova ed ho incontrato un medico che cura questa malattia rara. Adesso sono una malata che sta sempre bene, faccio una puntura ogni 15 giorni». Ma ecco una seconda opportunità: «Casualmente ho incontrato nuovi orizzonti, ho fatto il mio primo viaggio a Medjugorje nel 2012 ed un amico mi ha chiesto di ospitare una bambina di Chernobyl. In realtà lì è iniziata un’altra battaglia, quella per tenere Alesia con me e diventare mamma». La Maestri ha spiegato: «Lei ha scardinato il mio cuore, ho messo la mia vita in gioco per lei e l’ho fatto con grande gioia. Ho capito che potevo adottarla quando è diventata mia figlia, io pensavo di non essere all’altezza». L’attrice ha aggiunto: «Sono andata in Bielorussia a vivere in questo orfanotrofio, stavo abbastanza bene dal punto di vista di salute. Poi c’è la forza dell’amore, la grinta che devi farcela». Oggi Sarah e Alesia vivono insieme, in amore…