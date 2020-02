Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews e Positanonews Tv con video interviste e foto.

Come Nausica accoglie Ulisse nel suo approdo in costiera, nel racconto Omerico, cosi Nausica Ronca masterchef accoglie produttori, chef e la Salerno bene per una serata all’insegna della valorizzazione e fruizione dei prodotti del territorio. Le direttive del UNESCO sulla dieta Mediterranea, patrimonio mondiale, trovano in questa kermesse piena applicazione e sostanziale materializzazione con il tocco di rispetto di chef stellati che aborriscono estetica e teatralizzazione. Mattatore della serata il violino parlante di Felice.

Nausica Ronca Chef alla guida di uno straordinario Team di Aziende e Cucinieri uniti per un ideale di condivisione e divulgazione di Saperi & Sapori

Partirà da Vietri sul Mare (SA) un’imponente rivoluzione gastronomica, una scommessa con il territorio per promuovere il territorio, una sfida al sistema per migliorare il sistema, una provocazione economica per valorizzare l’economia locale e produrre buone ricchezze circolari.

Saperi & Sapori 2020, atteso evento di un calendario di incontri ideati ed organizzati dalla Chef Nausica Ronca (Osteria Nonna Nannina, Cava de’ Tirreni), si preannuncia essere molto più di un’eroica cena con un infinito menu pensata nei raffinati spazi del Lloyd’s Baia, Hotel di Charme sulla Costiera Amalfitana; sarà una kermesse unica nel suo genere, un’occasione di formazione fuori dagli schemi preordinati veicolata dai piaceri della tavola ed orchestrata da uno squadrone di abili cucinieri, professionisti del settore enogastronomico, artisti di pregio ed appassionati produttori di eccellenze delle terre campane, tutti uniti dalla voglia di generare nuove sinergie attive ed offrire una cena memorabile.

“Questo evento nasce come una sfida lanciata – spiega Nausica Ronca –

quello che voglio fare è cercare di avvicinare il più possibile le persone al gusto e al sapere. Raccontando la tradizione ogni giorno tramite la mia cucina, mi sono resa conto che molte persone non conoscono la straordinaria varietà di materie prime del nostro territorio ed acquistano in base alle logiche di marketing e pubblicità; di conseguenza mi sono riproposta portare alla loro conoscenza le produzioni artigianali, le nicchie di eccellenze del nostro territorio proponendo un’alternativa d’acquisto volta a migliorare l‘economia del nostro Paese, e a produrre ricchezza interna ed economie locali: come? Semplicemente riducendo il costo del biglietto alla cifra simbolica di 18€ per richiamare il maggior numero di persone che avranno così l’opportunità di partecipare ad un evento straordinario, con chef rinomati e motivati. Tutti niti da un unico ideale, sostenuti da aziende del territorio che, a loro volta, potranno far conoscere tramite le numerose interpretazioni di cucina le loro produzioni d’eccellenza”.

17 chef, 1 pizzaiolo, 2 pasticcerie, 1 cioccolateria, 1 panificio e 24 aziende . Un lungo menu ricco di estro e talento è stato pensato e curato nel dettaglio, così come i due momenti artistici, quello musicale, con il violino elettrico di Felice D’Amico, appena tornato dalla sua ultima esperienza in RAI, e l’intermezzo teatrale degli Artikolo 3, coppia di comici che reciterà in sincronia “La Livella”, celebre poesia di Totò, per ribadire nuovamente un concetto con immagini e riflessioni sempre valide ed efficaci.

“Si perchè i 18 chef presenti saranno blasonati, stellati e non, ognuno diverso dell’altro, ognuno portatore della propria idea di cucina, ma in quel momento saranno tutti uguali ed uniti da un’unica intenzione: far provare un’emozione alle persone e promuovere la scoperta dei giacimenti del gusto campani attraverso le proprie inedite ricette. Saperi&Sapori vuole promuovere un altro concetto, un altro tipo di beneficenza, quella pensata per la gente comune”, afferma soddisfatta Nausica Ronca.