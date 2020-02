A SANT’ELIA CON PRONTI SI PARTE

Domenica 1 Marzo 2020 si ritorna a Sant’Elia, tempo permettendo, per una passeggiata bagno (per chi vuole) nella meravigliosa conca.

Ritrovo ore 08,00 a Sant’Agata nei pressi della farmacia, caffe e si parte alle ore 08,15.

Escursione da considerarsi impegnativa per esperti camminatori abituati a percorsi esposti, non ben segnalato, con arbusti e della durata di circa 5/6 ore di cammino.

Percorso previsto: Sant’Agata –Torca (08,30 per eventuali ritardatari o chi vuole fare minor cammino) – Via Monticello – Sant’Elia – sosta per bagno e pranzo a sacco – Colli di Fontanelle (recupero per chi vuole) – chi vuole si continua risalendo via San Martino – Via Nuove Le Tore – Pineta – Salastra – via Terranova – Torca o Pineta – Via Pontone – Sant’Agata.

Il percorso da ritenersi indicativo può variare anche lungo il sentiero in qualsiasi momento.

SI CONSIGLIA DI EQUIPAGGIARSI IN MODO IDONEO PER L’OCCASIONE:

a) Scarpe da trekking o almeno con fondo in gomma scolpito, meglio se a collo alto;

b) Sono consigliati i bastoncini da trekking;

c) Abbigliamento a strati con la possibilità di togliere o aggiungere indumenti secondo le condizioni atmosferiche che possono variare;

d) Zaino con panino, acqua (almeno 1 litri a testa non c’è possibilità di rifornimento) e nù poco e buon vino;

e) Giubba impermeabile da tenere sempre pronta;

f) In caso di sole munirsi di copricapo;

g) Inoltre è opportuno portare occhiali da sole, binocolo, macchina fotografica;

h) Costume e telo per il mare;

i) Si consiglia di portare forbici da giardino con guanti.

SI PRECISA che in caso di cattivo tempo (pioggia) l’escursione verrà rimandata a data da destinarsi (pertanto non telefonate).

Partecipa, ricordando: “UN’ESCURSIONE AL MESE FA TOGLIERE QUALCHE PESO” (non solo dal corpo ma anche dalla testa).

Si precisa che per quest’anno ci sarà qualche variazione per consentire a TUTTI di partecipare; escursione impegnativa (per esperti camminatori), una semplice adatta a TUTTI e una settimanale semplice per abituarsi al cammino o mantenersi in forma.

Non perdere l’occasione di vivere una giornata diversa, invece di stare seduto sul divano in apatia completa!!!!!!!!!! Come sempre sono invitati TUTTI senza alcun distinzione unica e ripeto eccezione si prega di partire leggere il “DECALOGO” per evitare equivoci grazie.

In serata tutti a Termini per la conclusione del Carnevale con Federico Salvatore

SI RICORDA CHE SI VIAGGIA SEMPRE E SOLTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA: PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

Recapiti: 081/5330670–3280031306–info@prontisiparte.it